В Архангельской области нашли алмаз-облако

Алмаз занимает 2-е место в рейтинге самых больших, добытых на месторождения им. М. Ломоносова. Вес камня 92,34 карата. Он найдет в марте и выглядит как сросток околоювелирного качества. В «Севералмазе» сообщают, что крупнее него на этом месторождении был только кристалл в 106,6 карат.



Уникальность алмаза в том, что он является сростоком-облаком из множества более мелких алмазов разной формы. Такой редко встречается даже в научной литературе. Скорее всего, это результат уникальности месторождения. Камень не пойдет на продажу, а станет экспонатом музея. Сросток такой массы, с большим количеством маленьких алмазов попадается редко. Об этом рассказал инженер-минералог О. Бойко.



Напомним, на месторождениях «Севералмаза» были найдены кристаллы в виде черепа и футбольного мяча.



Уроженка Архангельска Е. Агашева представила новый способ поиском алмазов в Арктике. Научная разработка выпускницы местного лицея им. М. Ломоносова признана ведущими российскими и зарубежными учеными, поэтому можно надеяться на то, что добыча возрастет.