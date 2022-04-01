200 человек участвуют в экспедиции «Вороново-2022»

Вологодское объединение поисковиков сейчас находится в Кировском районе Ленобласти в рамках поисковой экспедиции «Вороново». 200 человек из Алтая, Вологды, Москвы, Великого Устюга, Петербурга, Удмуртии, Ханты-Мансийского АО, Ленинградской области, Вологды и Башкирии принимают участие в поисковых работах. К ним в третий раз присоединился С. Воропанов, мэр Вологды.



В урочище Вороново в годы ВОв проходили ожесточенные бои 286-й стрелковой дивизии, сформированной из жителей Вологодской области. Здесь можно найти непогребенные останки солдат, офицеров Красной Армии, после чего захоронить их с почестями на мемориале «Новая Малукса». Когда удается найти медальон, личные вещи, разыскивают родственников погибшего.



Во время экспедициинайдена медаль «За отвагу», принадлежавшая Федору Федорову 1912 г. р., уроженцу Новосибирской области. С. Воропанов созвонился с Губернатором Новосибирской области А. Травниковым с просьбой помочь в поиске родных погибшего солдата.



Если же родственников не найдут, медаль передадут в музей Венгеровского района.



В поисковой экспедиции 30 школьников из Вологды, Бабаево, Сямжи. Вологду представляют школы № 9, 4, 8, 37, 28, 39. Школьников сопровождают 4 учителя из Сямжи и Вологды.

