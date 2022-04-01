Кедр Заполярья участвует в конкурсе «Российское дерево года» от НАО

Ненецкий округ представил претендента на конкурс деревьев «Российское дерево года». Самое лучшее дерево страны определят общенародным голосованием. Победитель представит РФ на Международном конкурсе «Европейское дерево года».



Конкурс «Российское дерево года» ежегодный. Он проводится с 2017 г. В нем участвуют природные раритеты из разных регионов, являющиеся не только природным, но и культурным, духовным, историческим наследием, свзяующим звеном между поколениями, потому что эти деревья были свидетелями разных исторических событий.





От НАО на этапе конкурса представлен кедр Заполярья или Сосна кедровая сибирская - самое северное растение этого вида на планете. Кедр растет на берегу р. Гнилки, в 3 км от Пустозерского городища. Именно Пустозерск стал первым нашиам городом за Полярным кругом

в 1499 г. и форпостом страны в освоении Севера. Дерево имеет странную форму и возраст около века.



Отдать голос за дерево Ненецкого округа можно на сайте конкурса до 1 августа.



Список участников утвержден комиссией Всероссийской программы по полученным заявкам от глав исполнительной власти регионов РФ.