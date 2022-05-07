В Архангельске начинают работать теплоходы

Теплоходы заменят на воде буксиры, которые ранеедоставляли жителей на острова.



Теплоходы на архангельские острова начали курсировать вчера по распоряжению капитана порта. В прошлые годы они работали по 4-м муниципальным маршрутам:



- из Архангельска в Кегостров;



- из МЛП через 14-й Лесозавод в Соломбалу;



- из МЛП на 14-й Лесозавод;



- из 22й Лесозавода в 23-й Лесозавод.



Мэр Архангельска Д. Морев сообщил, что в текущем году ввели новую возможность для жителей от 70 лет. Они смогут пользоваться на теплоходах транспортной картой «Льготная», по которой ранее могли ездить лишь на автобусах.



Теплоходы перед подачей на рейсы прошли тщательный техосмотр, они полностью готовы к работе. Их не только привели в норму технически, но и обновили сидения. Несмотря на то, что расстояния между остановками небольшие, люди должны чувствовать себя комфортно.



Помимо муниципальных маршрутов будет работать и другой пассажирский транспорт. Он охватит районы куда муниципальные теплоходы не ходят. Об их маршрутах будет известно позже.



