отрудники «РКС-Петрозаводск» приняли участие в субботнике в районах города

Республика Карелия >> Общество >> 08.05.2022

На петрозаводских улицах отметились общестенным трудом сотрудникми «ПКС-Водоканал», «ПКС-Тепловые сети», «КРЦ», «Энергокомфорт». Все они убирали и вывозили мусор, прошлогоднюю листву, ветки. Всего в субботнике приняли участие порядка 170 добровольцев.

Присоединились к мероприятию о очистке родного города и представители администрации Петрозаводского округа и лично городской глава В. Любарский. Он лично призывал присоединиться к субботнику всех желающих, кто неравнодушен к родному Петрозаводску. Это очень нужное мероприятие, поэтому увидеть на нем много людей было приятно. Любарский выразил всем признательность за неравнодушие.

Работами были охвачены сквер «Аквамарин» на наб. Варкауса, территории у зданий ул. Гоголя, 60, Ленина, 11в, Свердлова, 18. Привели в порядок территории у «ПКС-Водоканал», «ПКС-Тепловые сети».

ГК «РКС-Петрозаводск» традиционно старается сделать город краше к открытию туристического сезона, а активные граждане помогают в этом на территории своих дворов, школ, детсадов.





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