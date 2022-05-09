В Архангельске заменили приложение для пассажиров автобусов

Архангельская область >> Общество >> 09.05.2022

В Архангельской области теперь работает новое приложение, которое отслеживает автобусы «Архангельская область. Транспорт». Разработкой занимались Минсвязи с Минтранспорта региона. Но зачем это сделали, зачем потратили бюджетные деньги, если уже было рабочее приложение «Умный транспорт»? С апреля старое приложение перестало работать. Горожане считают, что это очередное отмывание денег. Необходимости в разработке нового приложения не было.

Напомним, что «Умный транспорт» перестал функционировать после перехода контролирующих функций от «Архангельского предприятия пассажирских перевозок» к «Региональной транспортной службе». Следить за транспортными перевозками стало правительство Поморья, а не город. Подобная схема имела место 4 года назад в Ульяновске. Там тоже отказались от «Умного транспорта», перейдя на «Яндекс.Транспорт». Причиной перехода назвали плохую работу приложения. В Архангельске такого не было, т. е. деньги потратили на абсолютно не нужную работу, в которой не было необходимости, а оплатили эту блажь деньгами налогоплательщиков.









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