В Вологде возобновили проект «Штрихи истории»
В 2020 г. в городе стартовал проект «Штрихи истории». Инициатором выступил Общественный совет Вологды. Но потом проект пришлось застопорить из-за пандемии ковида.
Теперь проект возобновлен, а к нему присоединились депутаты Вологодской гордумы.
Этот проект состоит из видеовоспоминаний участников войны, работников тыла и жителей Ленинграда. В рамках интервью создают портрет ветерана, и одним из последних стал портрет фронтовика Г. Ширикова. Интервью брал городской глава Ю. Сапожников.
Он отметил, что очень важно сохранить память о тяжелой победе над нацизмом. Подрастающему поколению надо передать память в виде слов очевидцев. Только ветераны могут рассказать правду, свои истории. Они очевидцы, а их рассказы нельзя оспорить.
Депутаты встречаются с фронтовиками и блокадниками, создают видеолетопись вологодских победителей.
Это интервью будет доступно на сайте Вологда.РФ. Во время беседы с ветераном, художник О. Иванов написал портрет. Из таких работ создадут выставку, копии портретов вручат ветеранам.
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