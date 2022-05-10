В Вологде возобновили проект «Штрихи истории»

Вологодская область >> Общество >> 10.05.2022

В 2020 г. в городе стартовал проект «Штрихи истории». Инициатором выступил Общественный совет Вологды. Но потом проект пришлось застопорить из-за пандемии ковида.

Теперь проект возобновлен, а к нему присоединились депутаты Вологодской гордумы.

Этот проект состоит из видеовоспоминаний участников войны, работников тыла и жителей Ленинграда. В рамках интервью создают портрет ветерана, и одним из последних стал портрет фронтовика Г. Ширикова. Интервью брал городской глава Ю. Сапожников.

Он отметил, что очень важно сохранить память о тяжелой победе над нацизмом. Подрастающему поколению надо передать память в виде слов очевидцев. Только ветераны могут рассказать правду, свои истории. Они очевидцы, а их рассказы нельзя оспорить.

Депутаты встречаются с фронтовиками и блокадниками, создают видеолетопись вологодских победителей.

Это интервью будет доступно на сайте Вологда.РФ. Во время беседы с ветераном, художник О. Иванов написал портрет. Из таких работ создадут выставку, копии портретов вручат ветеранам.





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