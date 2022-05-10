300 мотоциклистов участвовали в мотоагитпробеге «ПОБЕДА-2022»

Байкеры из 10 городов РФ открыли мотосезон в Вологде. Принял участие в мероприятии и президент клуба «Дикий ветер» Д. Зубов с мэром С. Воропановым. Если раньше такие мероприятия были неформальными, интересными и самобытными, то теперь их сделали очередным городском событием. К таким событиям часто подключают представителей власти, стараются посвятить их патриотическим целям, которые не имеют ничего общего с реальным байкерским движением.



В этот раз мероприятие началось с возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь».



Мэр Вологды отметил, что открывать момтосезон именно так стало традицией. В город приехали байкеры из разных городов накануне главного праздника страны – Дня Победы.



Байкеры собирались у ТЦ на Окружном шоссе, проехали сначала по нему потом по ул. Ленинградская, пр. Победы, Торговой пл., Октябрьскому мосту, ул. Чернышевского, закончив свой пробег у ТЦ «Аплайн». Колонну мотоциклистов традиционно сопровождали представители Госавтоинспекции.



Среди участников были и постоянные лица, и новые. Мотопробег посвятили Дню Победы. Позже вологодские байкеры поедут в другие города, где мотосезон еще не стартовал.

