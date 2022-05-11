В Мурманске открыли бюст М. Орешете

Мурманская область >> Общество >> 11.05.2022

Вчера в столице Заполярья открыли бюст краеведу, почетному гражданину, писателю, поисковику, военному историку, путешественнику М. Орешете.

Торжество состоялось на Аллее писателей у детско-юношеской библиотеке им. Махаевой.

Михаил Орешета умер на 70-м году жизни год назад. Именно благодаря ему был создан музей «Мурман литературный» в библиотеке, а также Аллея писателей. Он поддерживал много проектов, среди которых «Поэтический венок Беломорью» и Международный фестиваль-конкурс детской рукописной книги. Писатель часто организовывал презентации книг, встречался с читателями.

Автором бюста М. Орешете стал А. Арсентьев, работы которого известны в регионе. Это мемориальный комплекс в Долине Славы, В Печенеге, памятник воину-освободителю (Кандалакша), бюсты Аллеи писателей.

На церемонию открытия бюста пришли работники библиотеки, музеев, писатели, студенты, поклонники творчества. Они делились своими воспоминаниями о знакомстве с Михаилом Григорьевичем.

После открытия бюста были возложены цветы.





Рекомендуем по теме:

Мемориальную доску М. Орешете установили в бывшем п. Порт-Владимир

В Ковдоре установили бюст Николаю II

В Мурманске открыли памятник В. Ляхницкому

22 октября стартуют Дни российских издательств "Книжная осень в Архангельске"

Мемориальную доску В. Тимофееву открыли в Мурманске

Презентация "Антологии детской книги" прошла в мурманской филармонии


И. Морарь и Ю. Сердечкин посетили строящийся детсад на Орликовой

Губернатор Вологодчины отметил труд аграриев

Строительство инфекционной больницы в Сыктывкаре законсервируют

Музей Р. Сметаниной отдадут Коми

Юниоры «Водника» завоевали золото на чемпионате РФ

Жителей НАО приглашают к участию в конкурсе видеороликов «МЫ»

Ветеранов в Заполярье освободят от коммунальных платежей с мая 2022 г.
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2022 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета