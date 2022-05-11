В Мурманске открыли бюст М. Орешете

Вчера в столице Заполярья открыли бюст краеведу, почетному гражданину, писателю, поисковику, военному историку, путешественнику М. Орешете.



Торжество состоялось на Аллее писателей у детско-юношеской библиотеке им. Махаевой.



Михаил Орешета умер на 70-м году жизни год назад. Именно благодаря ему был создан музей «Мурман литературный» в библиотеке, а также Аллея писателей. Он поддерживал много проектов, среди которых «Поэтический венок Беломорью» и Международный фестиваль-конкурс детской рукописной книги. Писатель часто организовывал презентации книг, встречался с читателями.



Автором бюста М. Орешете стал А. Арсентьев, работы которого известны в регионе. Это мемориальный комплекс в Долине Славы, В Печенеге, памятник воину-освободителю (Кандалакша), бюсты Аллеи писателей.



На церемонию открытия бюста пришли работники библиотеки, музеев, писатели, студенты, поклонники творчества. Они делились своими воспоминаниями о знакомстве с Михаилом Григорьевичем.



После открытия бюста были возложены цветы.