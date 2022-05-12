57 тыс. жителей Архангельской области проголосовали за объекты благоустройства

Архангельская область >> Общество >> 12.05.2022

Отдать свои голоса за территорию мог каждый, кому исполнилось 14 лет. Онлайн-голосование за объекты благоустройства проходит по федпроекту формирования комфортной среды и в рамках национального проекта «Жилье и горсреда». Голосование началось с 15 апреля онлайн. Из Архангельской области поступило 57 тыс. голосов. Люди проголосовали за территории, которые нуждаются в благоустройстве в первую очередь. Отдать свой голос можно до конца мая на портале 29.gorodsreda.ru. Здесь представлены 13 городов

региона, а отдать голоса можно за 58 общественных территорий. Набравшие больше голосов пространства войдут в список благоустройства в 2023 г.

Из Архангельска поступило 25715 голосов, из Северодвинска – 10517, из Новодвинска – 2692, Коряжмы – 3418, Котласа – 5677, Вельска – 1716, Мирного – 1808. Традиционно самыми активными считаются жители крупных городов, в которых общественных пространств больше. К таким пространствам относятся скверы, парки, дворы, площади и др. Не все из них в центре города, многие на окраинах.





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