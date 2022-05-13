Логотип дизайнера А. Васильева станет символом 875-летия Вологды

В Вологде подвели итог конкурса логотипов к юбилею города. Его организовала горадминистрация Вологды.



В финал конкурса прошли 4 логотипа от компаний «Арника+», Е. Баканова из «Все и сразу»,

А. Сабизовой (Великий Устюг), А. Васильев (Вологда). Но больше голосов получил логотип А. Васильева. В списке претендентов на победу его проект был под немером 4.



Всего в конкурсе приними участие 40 логотипов. Компетентная комиссия выбрала из них 4 наиболее достойные работы. Степень достойности определяли набранные по разным критериям баллы. Эти проекты были выставлены на голосование.



Голосов было 4,3 тыс.



Победитель представляет цифру 875 с надписью «Вологда» и лепестки зеленого, фиолетового и желтого цвета. Желтый - символ куполов храмов, зеленый - экологичность, фиолетовый - горожане.







Васильев получит 25 тыс. руб. Его логотип будет символом 875-летия Вологды. Он будет на открытках, плакатах, афишах, печатной продукции, будет использоваться в оформлении праздничных мероприятий.