Логотип дизайнера А. Васильева станет символом 875-летия Вологды

Вологодская область >> Общество >> 13.05.2022

В Вологде подвели итог конкурса логотипов к юбилею города. Его организовала горадминистрация Вологды.

В финал конкурса прошли 4 логотипа от компаний «Арника+», Е. Баканова из «Все и сразу»,
А. Сабизовой (Великий Устюг), А. Васильев (Вологда). Но больше голосов получил логотип А. Васильева. В списке претендентов на победу его проект был под немером 4.

Всего в конкурсе приними участие 40 логотипов. Компетентная комиссия выбрала из них 4 наиболее достойные работы. Степень достойности определяли набранные по разным критериям баллы. Эти проекты были выставлены на голосование.

Голосов было 4,3 тыс.

Победитель представляет цифру 875 с надписью «Вологда» и лепестки зеленого, фиолетового и желтого цвета. Желтый - символ куполов храмов, зеленый - экологичность, фиолетовый - горожане.



Васильев получит 25 тыс. руб. Его логотип будет символом 875-летия Вологды. Он будет на открытках, плакатах, афишах, печатной продукции, будет использоваться в оформлении праздничных мероприятий.





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