В Череповце начали асфальтировать продолжение Шекснинского пр.

Вологодская область >> Общество >> 13.05.2022

На участке проведен водовод, сделаны ливневая канализация и дренаж. 3 полосы Шекснинского пр. доделают в конце лета. Также возведут новый мост и полностью завершат проект в 2023 г.

Уже выполнена подготовительная работа по земельному полотну, идет полным ходом укладка верхнего слоя базы асфальтобетона 10 см в толщину. После этого начнутся работы по установке бордюров, уложат 2 слоя асфальта. Последним этапом будет установка светофоров на перекрестке ул. Рыбинской и Южного шоссе, фонарей уличного освещения. Об этом рассказал замгендиректора ВАД В. Перевалов.

Новый мост и Шекснинский пр. Дадут возможность создать в Череповце БТК (Большое транспортное кольцо). Будет создано круговое движение к 4 районам. В августе мост откроют, как и БТК, а для 2-го этапа работ нужно получить инфраструктурный кредит 1,5 млрд руб. Нужно перенести газопровод, проложить 3 полосы, тротуары, велодорожки. Этот проект прошел госэкспертизу, начались аукционные процедуры.

Мост достроят 15 июля, месяц понадобится на документальное оформление и ввод в работу.





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