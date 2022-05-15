Реки Петрозаводска вышли из берегов

респу >> Общество >> 15.05.2022

Лососинка и Неглинка широко разлились из-за дождя. В этом году первый же ливень обернулся для жителей города потопами. Вода залила не весь город, а только отдельные его локации. Для городов региона, через которые протекает сразу несколько рек, это частое явление.

Лососинка вышла из берегов между пл. Кирова и ул. Гюллинга, и даже по пешегодным мостам невозможно перейти реку. Полностью оказалась под водой спортивная площадка, на которой играли летом в пляжный волейбол. Ушли под воду скамейки, островок, на котором находится скульптура Фавна, площадка лодочной станции.

Неглинка разлилась не так обширно. Вода затопила парковую зону, скульптуру медведя, которая теперь возвышается над водой. Но попасть на мосту новобрачных пока можно.

По причине сильных дождей залита дорога на Лососинное. Перекрыто движение транспорт по отрезку на 17 км трассы. Но самое ужасное, что пострадал приют для животных Петрозаводска, поэтому все, кто может оказать помощь братьям нашим меньшим, свжителсь в приютом. Ему нужны дренажные насосы для откачки воды из вольеров, сухие тряпки, корм.





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