В Мурманской области семьям с орденом «Родительская слава» назначили выплату в 5 млн руб.

В МО семьям с Президентским орденом «Родительская слава» выплатят единоразово 5 млн руб., о чем рассказал губернатор А. Чибис. Он отметил, что по случаю Международного дня семьи принято решение дать дополнительную поддержку семьям, дающим другим пример. Выплата целевая, ее можно потратить на покупку машины, улучшение условий проживания. На эти цели всегда нужны крупные суммы, которые заработать и накопить трудно.



В регионе в прошлые выходные орден «Родительская слава», вручаемый семьям с 7 и более детьми, вручили семья Амелиных, Халитовых и Бычковых. В МО 8,5 тыс. многодетный семей, а сколько из них растят более 7 детей, не сообщается.



Недавно 3 многодетные мамы получили награду Почетный знак МО «Материнская слава» за укрепление института семьи и достойное воспитание детей, вклад в укрепление семейных традиций.



Но даже такая мощная мотивация семей как деньги не способна людей заставитьрожать больше детей. Чтобы иметь большую семью, нужно не только быть хорошо материально обеспеченными, но и иметь железное здоровье, а этим сейчас мало кто может похвастаться.