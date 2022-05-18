Голова ледохода развивается на участке Лабожское – Пылемец

Опасных явлений в НАО пока не зафиксировано, но за обстановкой на Печоре следит гидрометстанция «Нарьян-Мар». Сейчас на разных участках идет ледоход разной интенсивности, и особенно он развивается между п. Ермицы и с. Лабожское, что в 133–78 км от столицы Ненецкого округа. Голова ледохода стоит в рукаве Старой Печоры на отрезке между с. Лабожское и с. Пылемец, что в 79–66 км от столицы НАО.



У д. Каменка в 52 км от Нарьян-Мара есть подвижки льда, поэтому его ход может на днях усилиться. Рост уровня воды сохраняется на уровне +0,6 м за 8 часов. Далее по течению и до самого устья наблюдается ледостав с закраинами.



Ледоход наблюдается в на реках Адзъва (п. Харута), Колва (п. Хорей-Вер), Сула (с. Коткино), Уса, но везде разной интенсивности. На р. Пеша (д. Волоковая) пока все чисто.



Вероятность подтоплений высокая, и будет еще выше, если температура воздуха разко повыситься на несколько дней. МЧС с такому сценарию подготовилось, поэтому для отрезанных водой людей подготовлено продовольствие, временные места размещения.



Ледоход в Городецком Шаре начнется 21–23 мая, уровень воды к этому времени поднимется на 0,5 м.