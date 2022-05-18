Голова ледохода развивается на участке Лабожское – Пылемец

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 18.05.2022

Опасных явлений в НАО пока не зафиксировано, но за обстановкой на Печоре следит гидрометстанция «Нарьян-Мар». Сейчас на разных участках идет ледоход разной интенсивности, и особенно он развивается между п. Ермицы и с. Лабожское, что в 133–78 км от столицы Ненецкого округа. Голова ледохода стоит в рукаве Старой Печоры на отрезке между с. Лабожское и с. Пылемец, что в 79–66 км от столицы НАО.

У д. Каменка в 52 км от Нарьян-Мара есть подвижки льда, поэтому его ход может на днях усилиться. Рост уровня воды сохраняется на уровне +0,6 м за 8 часов. Далее по течению и до самого устья наблюдается ледостав с закраинами.

Ледоход наблюдается в на реках Адзъва (п. Харута), Колва (п. Хорей-Вер), Сула (с. Коткино), Уса, но везде разной интенсивности. На р. Пеша (д. Волоковая) пока все чисто.

Вероятность подтоплений высокая, и будет еще выше, если температура воздуха разко повыситься на несколько дней. МЧС с такому сценарию подготовилось, поэтому для отрезанных водой людей подготовлено продовольствие, временные места размещения.

Ледоход в Городецком Шаре начнется 21–23 мая, уровень воды к этому времени поднимется на 0,5 м.





Рекомендуем по теме:

Голова ледохода на реке Печоре дошла до столицы НАО Нарьян-Мара

Определены самые затороопасные участки на реке Печоре

Во время весеннего половодья НАО будет сотрудничать с соседними регионами

Уровень воды в реке Вологде подбирается к критической отметке

"Экотэк" стал главным оператором "Северного завоза 2018"

Ю. Бездудный проверил готовность пунктов размещения населения к приему жителей во время паводка


Музей Р. Сметаниной отдадут Коми

Юниоры «Водника» завоевали золото на чемпионате РФ

Ветеранов в Заполярье освободят от коммунальных платежей с мая 2022 г.

Жителей НАО приглашают к участию в конкурсе видеороликов «МЫ»

В Мурманске проведут инвентаризацию заброшенных зданий

Здание судебно-медицинской экспертизы строят в Петрозаводске

За кинотеатром "Ленком" в Вологде обустраивают площадку для отдыха
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2022 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета