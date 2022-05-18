Семьям НАО вручили медали «За любовь и верность»

В Нарьян-Маре состоялась церемония награждения семейных пар медалями «За любовь и верность». Эта награда вручается за 40 лет в браке. Вручал медали губернатор НАО Ю. Бездудный, ему помогал сенатор РФ от округа Д. Гусев.



«За любовь и верность» отметили многодетную семью Фелициады и Петра Поздеевых, которые вместе уже 41 год, воспитали трех дочек, с воспитывают 4 внука. Им есть к чему стремиться. Сейчас они пример для подражания. Дети стараются копировать семьи родителей, и это в данном случае, правильно.



«За любовь и верность» также наградили супругов Веру и Валерия Семеновых, у которых стаж совместной жизни 52 года. Они вырастили 3 дочек, 7 внуков и 2 правнучек.



Д. Гусев отметил, что медаль «За любовь и верность» вручают лучшим семьям страны, потому что семья – это труд всей жизни, обоих половинок семейной пары. Это преодоление трудностей, а трудности укрепляют узы, семья постепенно становится стержнем и главной опорой в жизни.



Медаль считается общественной наградой за семейный союз свыше 40 лет, воспитание от 2-х детей, за брак от 45 лет с одним ребенком или без детей.

