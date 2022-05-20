В Сыктывкаре ввели особый противопожарный режим

Республика Коми >> Общество >> 20.05.2022

18 мая в столице Коми начал действовать особый противопожарный режим. Постановление подписано мэром. Как минимум до конца мая будет усилен контроль за пожарной безопасностью, будут действовать заперты на использование открытого огня, разведение костров, сжигание травы, мусора, отходов. Запрещается использовать пиротехнические средства, огневые эффекты, если они не используются в установленном порядке на торжествах, если они заранее не согласованы с властями. Все пожароопасные работы также запрещены.

Нельзя размещать торговые точки, которые занимаются приготовлением пищи на открытом огне, в лесопарках на расстоянии до 50 м от объектов.

Нельзя посещать леса, торфяники, въезжать в них на машинах при III классе пожарной опасности и выше. Исключение - использование лесов по госконтрактам, договорам аренды, выполнение работ по обеспечению санбезопасности, проведение международных спортсоревнований.

После схода снега организациям, юрлицам, ИП, жителям Сыктывкара, владельцам примыкающих к лесу территорий, нужно обеспечить очистку от сухой травы, валежника, порубочных производных, мусора, горючих материалов на территории до 10 м от леса или отделить лес противопожарной полосой 0,5 м или другим барьером.





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