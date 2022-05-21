Молодежный форум «Берег» в Карелии станет ежегодным

Республика Карелия >> Общество >> 21.05.2022

Глава республики А. Парфенчиков уверен, что молодежный форум нужно проводить на постоянной основе. Мероприятие проходило в Сортавале, и Парфенчиков побывал на нем лично. Он поручил министру образования Карелии Р. Голубеву сделать этот форум традиционным. Для этого следует решить, как, его лучше его проводить в едином формате. Как вариант была предложена одна из площадок Петрозаводска с уже готовой инфраструктурой. Неплохое место и санаторий «Белые ключи». Также Парфенчиков решил, что мероприятие лучше проводить летом.

Власти Карелии сделают все от них зависящее для ежегодного проведения форума. Его важно сделать регулярным, постоянно развивающимся, приглашать молодежь со всех регионов РФ, переходить постепенно на межрегиональный и всероссийский уровень.

Напомним, что раньше форум назвался «Карелия — 100». 2 года из-за ковида он не проводился, поэтому была возможность пересмотреть его концепцию, возобновить, видоизменить. Появился «Берег» в новом формате.

А. Парфенчиков пообщался с участниками, сделал с ними совместную фотографию, принял участие в создании арт-объекта на пл. Вяйнемейнена. На стрит-картине с изображением руки с лампочкой и словом «Берег», глава республики оставил автограф с пожеланием добра и света.

Справка. В 2022 г. форум «Берег» собрал 120 волонтеров, студентов, которые в игровой манере спроектировали сеть молодежных локаций, создали новые движения.





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