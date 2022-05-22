V Фестиваль морского флота Арктики открылся в Архангельске

Архангельская область >> Общество >> 22.05.2022

В столице Поморья проходит Фестиваль морфлота Арктики. Торжество по случаю открытия состоялось на набережной Северной Двины
у памятника флотоводцу Н. Кузнецову. Площадка проведения - Арктический моринститут им. Воронина. Он является организатором фестиваля вместе с ФГУП «Росморпорт», центром «Патриот».

Фестиваль посвящен 3-м историческим датам – 350-летию Петра I, 110-летию первой научной экспедиции на Северный полюс из Архангельска, 80-летию школы Соловецких юнг.

От лица губернатора А. Цыбульского к участникам и гостям обратился зампредседателя правительства М. Ипатов, который отметил вклад Архангельска в образовании русского флота, освоение Арктики.

В рамках церемонии состоялось принятие курсантов в ряды патриотического движения «Юнармия».

Программа включает познавательные выставки, работу профориентационных площадок, концерты, день открытых дверей в институте, экскурсии по ледоколам только для организованных групп людей, обучающихся в морских организациях.








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