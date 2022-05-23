В Неси появилась «Парта Героя» им. П. Буторина

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 26.05.2022

«Парта Героя» появилась в память о П. Буторине. Открытие состоялось в школе с. Несь, где он учился. На нем присутствовали родные Буторина, школьники, учителя, представили власти округа.

П. Буторин родился в Неси в 1921 г, окончил семилетку в 1938 г, работал секретарём сельсовета. В армию был призван в декабре 1941 г. Был награжден орденами «Красной Звезды», Славы, медалью «За боевые заслуги». Домой Петр вернулся в 1946 г., был главой сельсовета, руководил колхозом «Канин». После окончания педучилища работал 20 лет учителем в своей школе. В июле 2001 г. он умер.

Открыла «Парту Героя» глава Канинского сельсовета Г. Варницына, внучка П. Буторина. Первым сел за парту школьный активист, восьмиклассник К. Чигин.

На церемонии присутствовали замгубернатора НАО А. Дудоров, Н. Сидорова, которые пояснили, что «Парта Героя» будет патриотическим проектом партии «Единая Россия». Она будетсоздавать условия для формирования уважительного отношения к героическому прошлому страны.





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