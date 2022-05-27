На череповецком пляже установили туалет
Мэр Череповца В. Германов радостно продемонстрировал строение, в котором так нуждались отдыхающие на пляже. Кто бы мог подумать, что в России до сих пор установке туалета радуются, как событию вселенского масштаба!
Туалет появился на Ломоносовском пляже. Зайти в него можно бесплатно с 6.00 до 23.00. Это 6-й такой туалет в городе. Модуль оснащен вентиляцией, датчиками движения, включающими свет. Зимой туалет будет отапливаться. Уборку будут проводить несколько раз в сутки. Многое будет зависеть от посетителей. В 2021 г. подобный антивандальный туалет разгромили в Комсомольском парке.
Стационарный туалет установят у Тропы здоровья. Его уже построили вместе с парковкой.
Европейские туристы очень удивляются, когда в общественных и туристических местах российских городов нет туалетов. Бегать в туалет в кусты или ТРЦ ненормально, и наконец-то это начинает доходить до руководства. Об отсутствии в регионе нормальных туалетов даже в домах уже ходят легенды, где тут время на налаживание туалетной системы в городе!
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