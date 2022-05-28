А. Цыбульский поручил горадминистрации Архангельска избегать преждевременного отключения теплоснабжения

Архангельская область >> Общество >> 28.05.2022

Слишком раннее завершение отопительного сезона в городе вызвало массу недовольства и неудобства у горожан. Они обращались с просьбой разобраться в ситуации к А. Цыбульскому, губернатору Архангельской области во время приема граждан.

Так к губернатору обратилась Н. Семяшкина, которая заявила, что власти отключают или подключают отопление, не считаясь с погодными условиями, а считаясь только с желанием сэкономить.


Замглавы Архангельска Д. Шапошников сообщил, что отопительный сезон должен завершаться не раньше окончания 5-дневного периода, когда среднесуточная температура воздуха от +8 С°. Решение о запуске отопления повторно принято муниципалитетом при условии снижения температуры.

Отопление в Архангельске отключили 16 мая, но 23 снова включили из-за неблагоприятной погоды.

16 мая - это 7 сутки со среднесуточной температурой более 8 градусов. Были обращения о том, что в квартирах жарко, а в городе во многих многоквартирных домах нет системы, регулирующей подачу тепла. На тот момент прогноз был на снижение температуры, а потом снова на потепление. Но заморозки затянулись. Чтобы не было аварий на сетях, давление подняли постепенно, а на восстановление теплоснабжения на 100% понадобилось несколько дней.





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