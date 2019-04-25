Хорей-Вер и Харута обеспечены годовым запасом энергоресурсов

В Ненецком округе идет опережающий завоз топлива в труднодоступные населенные пункты. Сначала энергоресурсы ввозят по малым рекам – Колва, Адзьва, Сула, которые имеют короткий судоходный период.



В Харуту доставлено 1430 тонн угля, 525 тонн дизтоплива и 273 кубометров дров. В Хорей-Вер привезли угля 1670 тонн, дров - 300 кубометров, дизтоплива - 650 тонн. Из Печоры идет судно с дизтопливом в Коткино, Щелино. Также в Коткино идет судно с дровами, ущлем, топливными брикетами, ГСМ. В Шелино, Тошвиску, Лабожское направляется баржа с углем, и одно судно идет с дровами из Печоры в Тошвиску, Пылемец, Щелино.



Качество энергоресурсов контролируется комиссией по приемке топлива. В нее входят депутаты, представители и главы Администраций поселений, представители общественности. Это позволит избежать завоза второсортной некачественной продукции, которая быстро придет в негодность. Представители комиссии в этом не заинтересованы.



Нужно успеть сделать завоз, пока по малым рекам не пошла большая вода. От этого зависит зимовка.









