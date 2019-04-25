Хорей-Вер и Харута обеспечены годовым запасом энергоресурсов

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 03.06.2022

В Ненецком округе идет опережающий завоз топлива в труднодоступные населенные пункты. Сначала энергоресурсы ввозят по малым рекам – Колва, Адзьва, Сула, которые имеют короткий судоходный период.

В Харуту доставлено 1430 тонн угля, 525 тонн дизтоплива и 273 кубометров дров. В Хорей-Вер привезли угля 1670 тонн, дров - 300 кубометров, дизтоплива - 650 тонн. Из Печоры идет судно с дизтопливом в Коткино, Щелино. Также в Коткино идет судно с дровами, ущлем, топливными брикетами, ГСМ. В Шелино, Тошвиску, Лабожское направляется баржа с углем, и одно судно идет с дровами из Печоры в Тошвиску, Пылемец, Щелино.

Качество энергоресурсов контролируется комиссией по приемке топлива. В нее входят депутаты, представители и главы Администраций поселений, представители общественности. Это позволит избежать завоза второсортной некачественной продукции, которая быстро придет в негодность. Представители комиссии в этом не заинтересованы.

Нужно успеть сделать завоз, пока по малым рекам не пошла большая вода. От этого зависит зимовка.








Рекомендуем по теме:

Завоз топлива в поселения НАО выполнен на 68,5%

К Северному завозу-2019 готовятся в НАО

"Экотэк" стал главным оператором "Северного завоза 2018"

В Ненецком округе готовятся с зимнему завозу

На подготовку к отопительному сезону в НАО выделили 886 млн руб.

10,6 тыс. кубометров дров должны доставить до конца октября в труднодоступные населенные пункты НАО


Власти НАО требуют провести повторную очистку водных объектов в месте разлива нефтепродуктов

Кормившую пациентов Эжвинской больницы компанию признали недобросовестным поставщиком

В Петрозаводске проходят спектакли Театра им. Вахтангова

В Юркино под Мурманском огонь уничтожил несколько дачных построек

Вологду включили в список национальных маршрутов РФ

Жительница Коми взыскала с больницы 700 тыс. руб. после смерти сожителя

Молодежный форум «Берег» в Карелии станет ежегодным
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2022 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета