Юнармейцы НАО приняли участие в соревнованиях «Школа безопасности»

В Великом Новгороде прошли соревнования, в которых приняли участие 11 регионов СЗФО. Они проводились около недели и завершились 3 июля. На днях команда НАО прибыла домой. Ребята демонстрировали навыки в поисково-спасательных работах у воды, в условиях ЧС техногенного характера, силовых упражнениях, эстафете пожарников, других программах межрегиональных соревнований.



Замгубернатора А. Дудоров и председатель Собрания депутатов округа А. Лутовинов поздравили ребят из команды «Юнармия НАО». Во время состязаний у ребят был плотный график: и пожарная эстафета, и маршрут выживания, и поисково-спасательная работа, но они со всем справились. Команде вручили подарки, а ее руководителю М. Романчук вручили благодарственное письмо от Собрания депутатов округа за профессионализм, подготовку команды, результаты в 14-ых межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности». Но какое место заняла команда, никто почему-то не озвучил.



Было сказано, что ребята проявили теоретические знания, волевые качества, физподготовку, поэтому организаторы и старшие наставники могут гордиться своей работой и ребятами, который достойно представили Ненецкий округ на серьезных соревнованиях.





