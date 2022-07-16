Молодая жительница Вологодской области родила четвертую двойню подряд

Мама из Грязовецкого района родила 4-ю двойню. Все ее дети родились в Перинатальном центре областной больницы. Удивляет тот факт, что роженице всего 24 года, а четвертая двойня родилась подряд.



Роды проходили природным путем, все дети доношенные и здоровые. Заведующий физотделением Перинатального центра М. Силичев рассказал, что это первый подобный случай в Вологодской области. За 30 лет его работы были случаи, когда женщина рожала вторую двойню подряд, но чтобы 4 двойни, да еще в столь молодом возрасте - это рекорд. Маме всего 24 года, а сейчас роженицам в основном 35 - 46 лет. Для акушеров роды – это маленькие испытания. К 30-40 годам у женщин есть какие-то болезни, поэтому заранее неизвестно, как пройдут беременность, роды.



Наблюдается интересная тенденция - увеличивается количество многоплодных беременностей без искусственного оплодотворения.



Шанс побить рекорд женщины, родившей в 19 в 64 детей, есть у 24-летней жительницы Грязовецкого района. В наше время родить 3 ребенка считается героическим поступком, а 8 в 24 года - это редкость. На факт, что молодая мама на этом остановится, но многие бы остановились, что детей нужно хорошо обеспечивать, а на это нужны деньги. Если отец работает на обычной работе, вряд ли он сможет обеспечить семью из 10 человек.