Строительство дороги Нарьян-Мар – Усинск проходит с опережением графика

Строительство дороги из Нарьян-Мара в Усинск проверил замгубернатора НАО В. Соков и представители Департамента строительства округа. Строительство идет по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» силами «Техносферы», которая сейчас работает на нулевом и втором участках.



Нулевой имеет протяженность 6,64 км. Здесь ведут планировку откосов дороги, делают временный мост, готовятся к ремонтно-восстановительным работам на мосту через р. Шапкина.



Второй имеет протяженность 20,6 км. Здесь планируют откосы земляного полотна, строительство перехода через р. Лая (108 м).



Работы идут раньше графика, поэтому подрядчик введет объект где-то в конце декабря. Сейчас протяженность 2-х участков дороги общего пользования Нарьян-Мар – Усинск составляет 27,2 км. На окончание работы заключены все госконтракты, а федеральное финансирование постпило в полном объеме.



Возведение трассы 200 км возобновлено в 2019 г. Идет строительство последних 50,5 км по тундре.



Дорога соединит Ненецкий округ с Коми. На данный момент регионы не имеют постоянного транспортного сообщения.

