В Архангельской области состоится молодежный форум «Команда 29»

Мероприятие состоится 16 - 21 августа в Устьянском районе. Оно объединит специалистов, работающих с молодежью, занимающихся патриотическим воспитанием, лидеров военно-патриотических клубов и представителей депутатов муниципалитетов 18 - 35 лет.



Глава агентства по делам молодежи региона О. Чертова считает, что ключевой целью форума является формирование команды, которая может и хочет разрабатывать проекты, воплощать их в жизнь. Участников ждут сессии и лекции, мастерские ведущих федеральных, региональных спикеров, спортивные, познавательные мероприятия. Обещают пригласить звезд российской эстрады и кино.



Также в программу форума вошли лекции о трендах региона, патриотическом воспитании, мастер-классах по повышению надпрофессиональных компетенций, конкурсы проектов в области молодежной госполитики, дискуссии о развитии Поморья с представителями власти Архангельской области, фестиваль «Сделано в Поморье».



В регионе считают, что сейчас самое время акцентировать внимание на патриотизме, потому что все чаще стали появляться случаи, когда военнослужащие отказываются участвовать в спецоперации в Украине. Они не хотят умирать, и их можно понять. Простыми пафосными речами переубедить людей не получается, и форум призван в частности, найти пути решения и этой проблемы.