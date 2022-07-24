В Коми детям погибших в Украине выдадут бесплатные путевки в лагеря

Минобразования, молодежной политики, науки должно проследить за тем, чтобы единственный вуз в Коми ввел спецквоту на зачисление детей.



Прием на обучение будет проходить на основании результата вступительных экзаменов, которые вузы проводят самостоятельно. Если военный погиб, был ранен, травмирован, контужен, болел, прием ребенка будет без вступительных испытаний. Но могут быть дополнительные экзамены профессиональной либо творческой направленности, которые придется сдать. Этот факт не нравится другим поступающим, которые годами готовятся к поступлению, а их место будут занимать люди просто потому, что их родителя отправили в Украину.



Бюджетные места по 10-процентной квоте будут выделятся на бакалавриате, специалитете по всем направлениям подготовки.



В республике 4 вуза, 3 из которых в федеральном ведении. Лишь Академия госслужбы Коми принадлежит республике и подчиняется региональному Минобрнауки, финансируется из региональной казны.



Бесплатные путевки в лагерь - это хорошо, но выглядит их выделение как подачка. Путевка не вернет детям погибших отцов, которых отправили на спецоперацию в Украину.