В Мурманске памятник печной трубе отремонтируют за 5,6 млн руб.

Мурманская область >> Общество >> 26.07.2022

Мемориал мужеству и стойкости мурманчан во время ВОв, который в народе именуют памятником печной трубе, приведут в порядок за 5,6 млн руб. Тендер появился на портале Госзакупок. Заказчиком выступает муниципальное учреждение культуры «Мурманские парки и скверы». Мемориал со временем обветшал, потерял былой блеск и стал напоминать заброшенный памятник. На фоне всплеска внимания к патриотической теме было принято решение отремонтировать памятник.

Победителю тендера нужно сделать разборку облицовки гранитных плит облицовки, облицовку колонн из гранитных плит, облицовку стен, разборку тротуаров, устройство выравнивающих слоев основания, покрытий, разборку кирпичных стен печной трубы, кладки стен печной трубы, ремонт штукатурки печной трубы цементным раствором, окраску трубы. Все это необходимо завершить до конца сентября.

Не все горожане согласны с тем, что в ремонт мемориала нужно вкладывать так много денег, многих настораживает завышенная цена тендера, хотя она в процессе торгов может уменьшится, но незначительно.


















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