Население Коми сократилось на 4 тыс. человек с начала года
Комистат сообщил, что численность населения на июня составляет 799,5 тыс. человек. Она уменьшилась с января на 4 тыс., т. е. на 0,5%. Но по предварительным итогам переписи, на октябрь 2021 г. в Коми постоянно проживали 738 тыс. человек.
Причина снижения численности населения - миграционный отток и естественная убыль.
В Коми естественная убыль наблюдается с 2017 г. Количество смертей превышает число рождений. За 5 месяцев в республике родилось на 315 малышей меньше, чем год назад, - 2614, умерли 4743 человека, что на 73 человека больше, чем годом ранее.
Убыль - 2129 человек, на 388 больше, чем в прошлом году (1741 человек). В городах естественная убыль намного больше, чем в селах, — 1478 против 651.
За 5 месяцев сменили место проживания 4200 человек, на 375 меньше, чем в прошлом году. Из Клми уехали 4956 человек, приехали — 3154. За границу уехали 1154 человека, приехали из-за рубежа 1090. Миграция происходил с Украиной (33%) и Азербайджаном (20%).
Миграционный отток составил 1866 человек.
150 тыс. руб. взыскали с муниципального учреждения Череповца за ворованную фотографию
А. Парфенчиков поручил найти землю под строительство завода рыбных кормов
Республика Коми завоевала доверие на рынке туристических услуг
«Таинственный лес» под Кировском впервые приглашает гостей летом
Юнармейцы НАО приняли участие в соревнованиях «Школа безопасности»
В столице Поморья проходит фестиваль исторической реконструкции
В Архангельской области будет работать межрегиональный медотряд «Коллеги»