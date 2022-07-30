Население Коми сократилось на 4 тыс. человек с начала года

Республика Коми >> Общество >> 30.07.2022

Комистат сообщил, что численность населения на июня составляет 799,5 тыс. человек. Она уменьшилась с января на 4 тыс., т. е. на 0,5%. Но по предварительным итогам переписи, на октябрь 2021 г. в Коми постоянно проживали 738 тыс. человек.

Причина снижения численности населения - миграционный отток и естественная убыль.

В Коми естественная убыль наблюдается с 2017 г. Количество смертей превышает число рождений. За 5 месяцев в республике родилось на 315 малышей меньше, чем год назад, - 2614, умерли 4743 человека, что на 73 человека больше, чем годом ранее.

Убыль - 2129 человек, на 388 больше, чем в прошлом году (1741 человек). В городах естественная убыль намного больше, чем в селах, — 1478 против 651.

За 5 месяцев сменили место проживания 4200 человек, на 375 меньше, чем в прошлом году. Из Клми уехали 4956 человек, приехали — 3154. За границу уехали 1154 человека, приехали из-за рубежа 1090. Миграция происходил с Украиной (33%) и Азербайджаном (20%).

Миграционный отток составил 1866 человек.





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