Прокуратура подала в суд на Мурманский океанариум

В ведомстве считают, что океанариум не обеспечивает надлежащее содержание ластоногих.



Прокуратура МО держит на контроле исполнение требований ФЗ об ответственном обращении с животными "Арктиксервис – Мурманский океанариум". Организация не исполняет требования по обеспечению надлежащего ухода за ластоногими, у нее нет лицензии на осуществление содержания и использования животных в океанариуме. Этой проблеме уже год, но руководство организации не шевелится, чтобы как-то изменить ситуацию.



Прокурор Ленинского округа внес в адрес главы океанариума представление об устранении недочетов и несоответствий закону. Но условия содержания животных не изменились. Для обеспечения исполнения норм закона прокурор направил исковое заявление в суд.



Напомним, что с января Мурманский океанариум закрыт из-за несоответствия законодательству. Ластоногих планировали перевезти в Московский зоопарк в сентябре, а место океанариума займет новый центр.



Природоохранная прокуратура ранее предупреждала Мурманский океанариум о том, что перевозка ластоногих - опасное мероприятие для здоровья и жизни животных.