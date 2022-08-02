Прокуратура подала в суд на Мурманский океанариум

Мурманская область >> Общество >> 02.08.2022

В ведомстве считают, что океанариум не обеспечивает надлежащее содержание ластоногих.

Прокуратура МО держит на контроле исполнение требований ФЗ об ответственном обращении с животными "Арктиксервис – Мурманский океанариум". Организация не исполняет требования по обеспечению надлежащего ухода за ластоногими, у нее нет лицензии на осуществление содержания и использования животных в океанариуме. Этой проблеме уже год, но руководство организации не шевелится, чтобы как-то изменить ситуацию.

Прокурор Ленинского округа внес в адрес главы океанариума представление об устранении недочетов и несоответствий закону. Но условия содержания животных не изменились. Для обеспечения исполнения норм закона прокурор направил исковое заявление в суд.

Напомним, что с января Мурманский океанариум закрыт из-за несоответствия законодательству. Ластоногих планировали перевезти в Московский зоопарк в сентябре, а место океанариума займет новый центр.

Природоохранная прокуратура ранее предупреждала Мурманский океанариум о том, что перевозка ластоногих - опасное мероприятие для здоровья и жизни животных.





Рекомендуем по теме:

К тюленям Мурманского океанариума пришли ветеринары

Мурманский океанариум может закрыться в 2022 г.

Прокуратура выявила в 2-х школах Архангельской области нарушения закона при реализации нацпроекта «Образование»

Пенсионный фонд не хотел выплачивать детям-инвалидам социальные пособия

Губернатор посетил Мурманский океанариум

Государственный Совет Коми подкорректировал региональное законодательство, чтобы службы по отлову животных могли работать по новым стандартам


150 тыс. руб. взыскали с муниципального учреждения Череповца за ворованную фотографию

В столице Поморья проходит фестиваль исторической реконструкции

В Архангельской области будет работать межрегиональный медотряд «Коллеги»

Во время летних каникул в НАО работают педагогические отряды

В Карелии похищено издание сочинений Б. Пастернака стоимостью 5 млн руб.

Строительство дороги Нарьян-Мар – Усинск проходит с опережением графика

Турагентство в Сыктывкаре получило предупреждение УФАС за рекламу с недостоверными данными
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2022 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета