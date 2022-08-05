В Череповце 4 парка закрыли для арендных электросамокатов

Вологодская область >> Общество >> 05.08.2022

Электросамокаты от кикшеринга "Карусель" и BusyFly будут выключаться во время нахождения в парках 200-летия, Победы, Комсомольский и Соляной сад. В других парках, на многолюдных улицах скорость самоката должна не превышать 15 км/час.

В текущем году возросло количество арендуемых электросамокатов, что вынудило кикшеринговые компании заключить соглашение с мэрией. В нем было прописано, где электросамокаты могут ездить, где нет, где скорость ограничена. Выбраны парки, где очень много людей с детьми, поэтому там самокаты будут автоматически отключаться, а катиться придется самостоятельно. Во всех других местах самокат сможет снижать скорость. Об этом рассказал глава отдела транспорта департамента ЖКХ И. Фасонов. Все самокаты перепрограммированы.

Напомним, что "Карусель" и BusyFly охватывают 80% рынка аренды в Череповце, поэтому с ними договорились в первую очередь.

Компании кикшеринга с ГИБДД провели уроки безопасной езды на электросамокатах на парковке возде Ледового дворца.

Справка. Самокаты мощностью 250 ватт, со скоростью 50 км/час считаются средством личной мобильности. Самокатчики приравниваются к пешеходам, потому что должны ездить по тротуарам и спешиваться на переходах. Если мощностью и скоростью свыше, самокат приравнивается к мопеду, а его водитель обязан иметь права М. За вождение таким самокатом в пьяном виде могут лишить прав. Ездить с 14 лет можно только по правому краю дороги или по велосипедной полосе.








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