В Череповце 4 парка закрыли для арендных электросамокатов

Электросамокаты от кикшеринга "Карусель" и BusyFly будут выключаться во время нахождения в парках 200-летия, Победы, Комсомольский и Соляной сад. В других парках, на многолюдных улицах скорость самоката должна не превышать 15 км/час.



В текущем году возросло количество арендуемых электросамокатов, что вынудило кикшеринговые компании заключить соглашение с мэрией. В нем было прописано, где электросамокаты могут ездить, где нет, где скорость ограничена. Выбраны парки, где очень много людей с детьми, поэтому там самокаты будут автоматически отключаться, а катиться придется самостоятельно. Во всех других местах самокат сможет снижать скорость. Об этом рассказал глава отдела транспорта департамента ЖКХ И. Фасонов. Все самокаты перепрограммированы.



Напомним, что "Карусель" и BusyFly охватывают 80% рынка аренды в Череповце, поэтому с ними договорились в первую очередь.



Компании кикшеринга с ГИБДД провели уроки безопасной езды на электросамокатах на парковке возде Ледового дворца.



Справка. Самокаты мощностью 250 ватт, со скоростью 50 км/час считаются средством личной мобильности. Самокатчики приравниваются к пешеходам, потому что должны ездить по тротуарам и спешиваться на переходах. Если мощностью и скоростью свыше, самокат приравнивается к мопеду, а его водитель обязан иметь права М. За вождение таким самокатом в пьяном виде могут лишить прав. Ездить с 14 лет можно только по правому краю дороги или по велосипедной полосе.









