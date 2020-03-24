Школьница из НАО А. Габдрафикова вышла в полуфинал конкурса «Большая перемена»

Ученица школы п. Искателей, член Клуба юных журналистов при газете «Няръяна вындер», будет представлять НАО на полуфинале конкурса «Большая перемена».



Этот этап пройдет очно в сентябре в Ярославской области. Туда поедут победители Северо-Западного федерального округа.



«Большая перемена» — один из самых масштабных детских проектов в стране. В 2022 г. к нему присоединились 3,9 млн человек, а в полуфинале примут участие 9 тыс. человек.



Целью конкурса является выявление школьников с активной жизненной позицией и нестандартным мышлением, не боящихся проявить себя. Алиса рассказала, что сначала я выбрала номинацию «Расскажи о главном», потому что она журналистская, затрагивает интересные для нее темы. Она подготовила видеовизитку и прошла в отборочный тур. Потом был проект «Твори добро», в рамках которого девочка сделала свой первый лонгрид - инфоматериал с фотографиями, в котором рассказывается об ее опыте медиаволонтерства.



Дальше был разработан проект на тему от партнера конкурса «Молодежь Севера», выполнено допзадание «Призовой фонд» с макетом и концепцией молодежного пресс-центра.



Полуфиналы пройдут в 8 городах. В них конкурсанты будут решать задания от российских вузов и компаний. По итогам определят 1,5 тыс. финалистов, которые поедут на финал в «Артек».





