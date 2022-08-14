В Архангельске станет больше дворников

Архангельская область >> Общество >> 14.08.2022

Администрация Архангельска набирает сотрудников, обещая зарплату 25-35 тыс. руб.

С сентября к работе должны приступить 56 дворников, которые помимо основной работы должны будут убирать снег или косить траву, в зависимости от сезона.

До этого сбор такого мусора в местах общего пользования выполнялся подрядчиками. Они делали покос травы, убирали снег, освобождали от мусора урны. Теперь дворников будут привлекать для уборки после массовых мероприятий. Бывают моменты, когда срочно надо починить или покрасить, и нужно, чтобы для этого не приходилось искать подрядчиков и тратить на это время.

Напомним, что когда губернатор региона А. Цыбульский приехал впервые в Архангельскую область занять новый пост, он раскритиковал чистоту города. Ему показалось, что дворников здесь вообще нет. Обычно с утра и в Москве, и в Нарьян-Маре постоянно работают дворники. Здесь же их не было. Оказалось, что их услугами зимой не пользуются. Как это так? Люди меньше мусорить не стали, да и кто-то должен убирать снег, посыпать дороги песком.

Сейчас с Д. Моревым принято решение, что «Городское благоустройство» следить за общественными пространствами будет своими силами. Горожане должны заметить, что набережная доступна в зимнее время, а не только летом.














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