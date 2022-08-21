Октябрьский мост в Череповце начнут ремонтировать не раньше 2024 г.

Не раньше 2024 г. стартуют работы по ремонту Октябрьского моста в Череповце. Об этом сообщил мэр В. Германов во время презентации программы развития города на заседании комиссии по замещению поста мэра.



Октябрьский мост - главный проблемный объект Череповца, и в капремонте нуждается давно. Этот объект очень важен, поэтому прежде чем его закрыть на ремонт, нужно подготовить альтернативный вариант передвижения. Только после окончания строительства Шекснинского пр., Северного обхода можно будет браться за Октябрьский мост, а это будет не раньше 2024 г. В противном случае город ждет транспортный коллапс. Пока рано говорить о том, когда мост будет отремонтирован, но ремонт постараются не затягивать.



Мэр рассказал о "Народной программе", основных успехах в благоустройстве. За 3 года модернизировали парки 200-летия, Победы, Соляной сад, продолжаются работы на набережной. Это неплохой темп работы, по сравнению с другими городами. В рейтинге качества горсреды Череповец занял 15-е место по России по итогам 2021 г. Это говорит о том, что в Череповце уделют обустройству города много внимания.









