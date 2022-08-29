В старинном вепсском с. Шелтозеро отметили День Карелии

Карелия отметила 102-ю годовщину образования. Мероприятия прошли в Прионежском районе, в с. Деревянное.



Открыл торжество глава республики А. Парфенчиков, отметив, что Карелия подошла к празднику с хорошими результатами. Регион развивается, за успехи в промышленности получил награду «Прорыв года», вышел на 6-е место в РФ по темпу прироста инвестиций, стал сильнейшим, как Московская область, Москва, Санкт- Петербург.



Республика продолжает получать финподдержку из федерального центра. Предложение о продлении ФЦП Карелии с особым вниманием к приграничным районам, поддержано на уровне федерации, а это новые ресурсы, возможности, проекты, объекты. Выполнение программ до 2026 г. поможет двигаться вперед.



Глава региона поблагодарил жителей за труд, активность, упорство, благодаря которым Карелия добивается успехов. Здесь много неравнодушных людей, верных своей профессии, призванию.



Поздравил республику представитель России при ЕС В. Чижов, отметив, что здесь живет одухотворенный народ, который борется с вызовами, работает на благо своей страны, и этот народ способен на многое.





