Певица Алена Свиридова отпраздновала 60-летие в Карелии

Певица в середине августа праздновала 60-летие в карельском лесу. Там она бывала и раньше, и ей безумно понравилось. Свиридова не любит юбилеи и свадьбы, потому что там нет свободы действий, надо следовать протоколу, надевать соответствующую одежду. Она всегда шла другим путем - без официоза, в кругу друзей, перед которыми не нужно ничего из себя изображать. Юбилей она провела в прозрачной сферической палатке у Ладожского озера.



Удобства были в соседней палатке, поэтому все необходимое было в наличии. Это было не просто отмечание круглой даты, это был настоящий отдых, без головной боли об одежде, макияже, сервировке стола и т. д. Кроме того, это приличная экономия средств.



Свиридова не боится предстать перед друзьями такой, какая она есть. Возраста своего она тоже не скрывает, потому что выглядит прекрасно. У нее отличная фигура, есть чему завидовать окружающим. Она решила, что юбилей на лоне природы, это то, что нужно для перезагрузки, и не прогадала. О Карелии у нее остались самые позитивные воспоминания.





