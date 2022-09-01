Кировск отметил День горняка

Мурманская область >> Общество >> 01.09.2022

В Кировске прошли мероприятия в честь профессионального праздника сотрудников Кировского филиала «Апатит».

На Курортном бульваре, в Театральном дворике выступали творческие коллективы Кировска, Апатитов, театра визуальных экспериментов «Сосферанс» (Москва), петербургских уличных театров. На площадке рядом с управлением Кировского филиала «Апатит» прошла выставка горной техники, у озере Верхнем - презентация парусников. На главной площадке праздника (стадионе «Горняк») состоялось открытие Дня горняка.

Горянков поздравил гендиректор «ФосАгро» М. Рыбников, подчеркнув, что компания встречает в этом году свой праздник новыми производственными рекордами.

Гендиректор ФосАгро, директор Кировского филиала «Апатит» А. Абрашитов вручили подарок лучшему горняку - крепильщику И. Репкину. Праздник он покинул нановой машине «Рэно Каптур».

Завершился праздник концертом рок-музыканта, режиссера и телеведущего Г. Сукачева.

На Расвумчоррском руднике прошел запуск дробильно-доставочного комплекса, который позволит сохранить объемы добычи в 7,5 млн тонн в год. В 2023 г. 50% руды Расвумчорра доставят на поверхность именно с помощью этого комплекса.






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