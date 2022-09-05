14 автомобилей скорой помощи поступят в небольшие поселки Вологодчины

Вологодская область >> Общество >> 05.09.2022

Губернатор Вологодской области О. Кувшинников сообщил, что благодаря поддержке со стороны федерации в регионе улучшают качества жизни. Обновляется автопарк скорой помощи на 14 современных автомобиля. Их отправят в сельские поселения, малые города, пгт. Этот транспорт не заменит уже существующий, он дополнит его, поможет сократить время транспортировки пациентов в медорганизации. Всего по стране распределят 1,2 тыс. машин скорой помощи.

Также регион получит 16 школьных автобусов, а всего в стране для школьников приобретут 3 тыс. автобусов. Все автобусы будут оборудованы по последним требованиям безопасности, а на работу будут брать только честных, трудолюбивых и аккуратных водителей, ответственных и не пьющих. Как показали проверки, ранее водителями школьных автобусов работали даже люди без водительских прав, ранее судимые и имеющие в послужном списке частные нарушения ПДД.

В какие именно поселки и города направят новые машины, пока неизвестно, но население уже уверено в том, что районы, которые больше всего в них нуждаются, опять их не получат.





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