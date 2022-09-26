Проект «Хороша родная» приедет в Мурманск

Первый тур проекта "Хороша родная" призван привлечь внимание к внутреннему туризму. Россияне часто пренебрегают красотами своей родины в пользу египетских и турецких курортов и европейских достопримечательностей. Но сейчас россиян не хотят видеть нигде, поэтому приходится искать куда бы поехать в собственной стране, благо, она огромная и посмотреть есть то. При этом сервис очень страдает, а цены мало отличаются от европейских.



Участники проекта проедутся туром по 14 городам, каждые вопреки удаленности от столицы, достойны внимания.



В рамках этого проекта горожане смогут посетить бесплатный концерт на главной площади, освещение культурных, природных достопримечательностей, а музыканты попробуют привлечь внимание к туробъектам региона.



Это хороший шанс узнать о городах, которые раньше были в тени, о которых мало кто знал, но которые могут предложить что-то аутентичное, оригинальное, чего многие еще не видели. Большинство россиян как туристы посещают только Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, и ничего не знают о других локациях.