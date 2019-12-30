Работы по реконструкции автомобильной дороги в переулке Озёрный идут по графику

В Ненецком округе продолжается реконструкция дороги в пер. Озёрный по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Завершить работы должны к 3 сентября следующего года.



О реконструкции объекта рассказал замгубернатора А. Дудоров, курирующий Депстроительства, энергетики, транспорта и ЖКХ округа на совещании с губернатором.



Уже выполнено переустройство сети газоснабжения, готовят к обустройству объекты наружного освещения. Работы проводятся по графику, поэтому к застройщике вопросов нет.



Контракт предусматривает подготовку территории, обустройство дорожного покрытия, ливневки, съездов и тротуаров, наружного освещения, техсредств организации движения на дорогах - знаков, разметки.



За переустройство объекта взялись только после многочисленных коллективных жалоб жителей микрорайона на отсутствие пригодной дороги.



Работа по реконструкции проводится силами «Капиталстрой-НАО». Заказчиком выступает оружной Централизованный стройзаказчик. Цена вопроса - 105 млн руб., из которых 50 млн руб. выделены федеральным бюджетом.