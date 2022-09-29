Икона Георгия Победоносца замироточила в соборе Онеги

После Божественной литургии прихожане заметили, что икона Георгия Победоносца в храме Онеги замироточила. Это случилось в праздник Воздвижения Креста Христова.



Настоятель протоиерей А. Коптев считает, что такое необычное явление можно рассматривать как Божию помощи воинам, которых призывают служить Отечеству. Теперь по благословению епископа Каргопольского Александра здесь будут совершать акафисты.



Напомним, что Георгий Победоносец — почитаемый в христианстве святой, считающийся защитником воинства. Он родился в III в. в Бейруте, служил в римском войске прославился храбростью и был замечен Диоклетианом, став военачальником. Он совершил много подвигов, поэтому стал называться Победоносным.



Мироточение — это образование маслянистой влаги на иконах. Эта жидкость бывает как смола или роса.



Верующие считают мироточение милостью, но есть и масса скептиков, которые считают уж очень подозрительным, что феномен случился сразу после объявления в стране мобилизации и нежелания многих призывников ехать в район боевых действий в Украину.

















