Икона Георгия Победоносца замироточила в соборе Онеги

Архангельская область >> Общество >> 29.09.2022

После Божественной литургии прихожане заметили, что икона Георгия Победоносца в храме Онеги замироточила. Это случилось в праздник Воздвижения Креста Христова.

Настоятель протоиерей А. Коптев считает, что такое необычное явление можно рассматривать как Божию помощи воинам, которых призывают служить Отечеству. Теперь по благословению епископа Каргопольского Александра здесь будут совершать акафисты.

Напомним, что Георгий Победоносец — почитаемый в христианстве святой, считающийся защитником воинства. Он родился в III в. в Бейруте, служил в римском войске прославился храбростью и был замечен Диоклетианом, став военачальником. Он совершил много подвигов, поэтому стал называться Победоносным.

Мироточение — это образование маслянистой влаги на иконах. Эта жидкость бывает как смола или роса.

Верующие считают мироточение милостью, но есть и масса скептиков, которые считают уж очень подозрительным, что феномен случился сразу после объявления в стране мобилизации и нежелания многих призывников ехать в район боевых действий в Украину.












Рекомендуем по теме:

Икону святой блаженной Матроны Московской привезли в Вологду

Чудотворная икона " Умягчение злых сердец" начала путешествие по храмам Мурманской епархии

В Североморск вернулся десантный корабль "Георгий Победоносец"

Место отпевания губернатора Поморья посетил владыка Корнилий

В Вологду доставят ковчег с мощами Николая Чудотворца

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий встретился с командиром Беломорской военно-морской базы К. Кабанцовым


Соцпредприятия, молодые предприниматели НАО могут получить 1 млн руб. на реализацию своих проектов

Певица Алена Свиридова отпраздновала 60-летие в Карелии

Новый резидент АЗРФ собирается открыть хлебобулочное производство в Мурманской области

Кировск отметил День горняка

В Архангельске сошел со свай дом

14 автомобилей скорой помощи поступят в небольшие поселки Вологодчины

В Петрозаводске с карт пассажиров троллейбусов списывают лишние деньги
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2022 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета