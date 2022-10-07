В Воркуте открыта мемориальная доска И. Шпектору

Вологодская область >> Общество >> 07.10.2022

В день рождения бывшего мэра Воркуты И. Шпектора на доме №9 по ул. Мира в Заполярье, где он жил в 1976 - 2007 гг., установили мемориальную доску.

Своего мэра горожане любили, потому что он много вкладывал в развитие города. В 1968 г. он работал в Воркуте главным инженером управления "Тепловодоканал", его же позже возглавил. Он автор проекта и начальник строительства станции очистки шахтных вод в стране. В 1992 г. стал президентом Союза городов Заполярья, в 1998 г. – мэром на 9 лет. В 2000 г. стал членом попечительского совета "Центра стратегических разработок "Северо-Запад", а в 2009 г. – Общественной палаты страны. В 2014 г. стал зампредом совета Минстроя и ЖКХ РФ, разработал ряд законопроектов, постановлений РФ, указов, направленных на защиту северян.

В церемонии открытия мемориальной доски участвовал глава горсовета депутатов И. Сенча, который отметил, что знавшие Шпектора люди, могут говорить о нем часами. Он был прекрасным человеком, талантливым руководителем, сочетал в себе несовместимые качества ? жесткость, прямолинейность, гибкость, доброту. Многие горожане общались с ним лично, и говорят о нем, как о человеке слова, который всегда выполнял свои обещания.





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