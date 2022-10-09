Новые сигнальные устройства появились на федеральных трассах Карелии

Республика Карелия >> Общество >> 09.10.2022

"Шериф-балки" появились в Карелии на дорогах. Они помогают в темноте предупреждать водителей об аварийных и опасных отрезках пути.

«Шериф-балки» есть только на 2-х федеральных автодорогах республики. Они подключены на 136 км дороги А-215 «Подъезд к Петрозаводску» (Прионежский район), на 479 км дороги Р-21 «Кола» (Кондопожский район).

Сигнальные аппараты автоматически меняют красный цвет на синий, тем самым привлекая внимание водителя ночью. Они показывают всем участникам движения опасный отрезок трассы впереди, например, резкий поворот, извилистость пути, подъем или спуск. Водители сконцентрируют внимание, сбрасывают скорость, выбирая для себя самый безопасный стиль вождения. Напомним, что на трассах в темное врем суток освещения вообще нет!

Установить аппараты предложила Госавтоинспекция Карелии, а владельцы трасс эту идею одобрили, поэтому до конца текущего года на трассах появятся еще 6 устройств. Это мера профилактики ДТП, а насколько она окажется эффективной, будут судить позже по количеству ДТП в темное время суток.
















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