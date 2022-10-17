В Мурманской области собачников начнут штрафовать за лай собак ночью

Этот безумный законопроект решили внести на рассмотрение в Мурманскую облдуму. Почему безумный? Потому что как можно заставить собаку не лаять, когда среди ночи кто-то звонит в дверь или ходит по этажу. Неужели кто-то думает, что хозяевам собаки нравится, что она лает ночью и не дает спать домочадцам? Они сами рады сделать все возможное, чтобы ночью все было тихо, но внешние факторы от них не зависят, а собаки, как охранники не могут на это не реагировать. Додумать составить такой законопроект могли только люди, у которых домашних питомцев никогда не было.



Но Комитет по законодательству рекомендовал Мурманской облдуме принять этот законопроект с поправками в закон с обращением с животными. Депутаты хотят админответственности за нарушение покоя в результате лая. Они хотят ввести и штрафы за нарушение требований к деятельности с бездомными животными.



Депутат В. Мищенко рассказал, что хочет ужесточить санкции к организациям, лицам, занимающимся отловом, содержанием бездомных собак. Штрафы будут варьировать от 3 000 до 20 000 руб. для организаций, 1-5 тыс. руб. для должностных лиц. Имели место жалобы на жестокое отношение к питомцам в приютах.







