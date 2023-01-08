С 1 января вступили в силу 11 законов Мурманской области

Опекуны детей-сирот, детей без попечения родителей начали получать выплату в размере прожиточного минимума на ребенка в Мурманской области (ежемесячно), и на оздоровление в размере 24 тыс. руб. (1 раз в год).



Необеспеченные квартирами сироты могут получить жилсертификат на покупку квартиры или дома в Мурманской области. Муниципалитеты получили право покупать жилья сиротам помимо заключения договора купли-продажи и приобретения у застройщика в возводимых домах. Единая норма жилья – 33 кв. м. на человека.



Нуждающимся семьям с детьми будет выплачиваться господдержка от начала беременности до достижения родившегося ребенка 17-летия. Закон устанавливает размер, условия, порядок выплаты пособия. Оно назначается, если среднедушевой доход семьи не более прожиточного минимума на человека. Это 50, 75, 100% прожиточного минимума.



Многодетная семья, утратившая этот статус, может пользоваться правом на выплату взамен полученного ранее участка, на котором нет объектов инженерной инфраструктуры.



Есть законы, посвященные дополнительным мерам соцподдержки медиков, привлечению медкадров. Врачам будут выплачивать 1,5 млн руб., если они трудоустроились с января в Заполярный, Ковдор, Кандалакшу, Оленегорск.



Дети ВОв, родившиеся с 23 июня 1923 г. по 3 сентября 1945 г. и проживающие в МО, получили право на бесплатную юрпомощь.