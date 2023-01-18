Выгул собак в Мурманске станет удобнее

Мурманская область >> Общество >> 18.01.2023

В парках города собираются установить “дог-боксы”, а власти занимаются поиском подрядчика. Он должен реализовать ряд мероприятий подготовительного и содержательного характера. Тендер находится в общем доступе на портале госзакупок, а исполнителя выберут 20 января.

По "Правил содержания собак", Федеральному закону № 498 владелец питомца должен поддерживать в чистоте место выгула, т. е. убирать какашки. “Дог-бокс” представляет собой металлическую стойку для утилизации этих какашек, может иметь бесплатные гигиенические пакеты разлагающиеся за 3-5 лет.

Тендер оценивается в 5,35 млн руб. с расчетом содержания подрядчиком “дог-боксов” на 7 площадках с февраля по конец декабря этого года.

“Дог-боксы” установят у парков Семеновского озера, в “Кольском”, на ул. О. Кошевого, 5, Театральном бульваре, у мемориала мужеству мурманчан в ВОв, в скверах Кольского пр.

Напомним, что 2 “дог-бокса” есть у спорткомплекса “Снежинка”. И наличие удобно для уборки какашек, помогает сохранить чистоту в городе.










Рекомендуем по теме:

В Архангельске запретили гулять с собаками в центре города

Власти Архангельска ищут лучшего подрядчика для уборки тротуаров

Жителей НАО приглашают на онлайн-конференцию о правилах выгула и содержания домашних животных

В Нарьян-Маре проходит бесплатная вакцинация собак и кошек

Привокзальную площадь Мурманска отремонтируют за 43 млн руб.

В Мурманск привезут книги на саамскую тематику


Сольвычегодский историко-художественный музей получил статус заповедника

Мурманский художественный музей активно участвует в акциях

В Вологде установят контейнер для сбора одежды

Минобрнауки Коми поделился планами по открытию новых школ в 2023 г.

Количество мусора в Карелии в новогодние праздники увеличилось на 30%

С 1 января вступили в силу 11 законов Мурманской области

В 2023 г. в Поморье планируют провести 350 ярмарок и выставок
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2023 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета