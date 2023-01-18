Выгул собак в Мурманске станет удобнее
В парках города собираются установить “дог-боксы”, а власти занимаются поиском подрядчика. Он должен реализовать ряд мероприятий подготовительного и содержательного характера. Тендер находится в общем доступе на портале госзакупок, а исполнителя выберут 20 января.
По "Правил содержания собак", Федеральному закону № 498 владелец питомца должен поддерживать в чистоте место выгула, т. е. убирать какашки. “Дог-бокс” представляет собой металлическую стойку для утилизации этих какашек, может иметь бесплатные гигиенические пакеты разлагающиеся за 3-5 лет.
Тендер оценивается в 5,35 млн руб. с расчетом содержания подрядчиком “дог-боксов” на 7 площадках с февраля по конец декабря этого года.
“Дог-боксы” установят у парков Семеновского озера, в “Кольском”, на ул. О. Кошевого, 5, Театральном бульваре, у мемориала мужеству мурманчан в ВОв, в скверах Кольского пр.
Напомним, что 2 “дог-бокса” есть у спорткомплекса “Снежинка”. И наличие удобно для уборки какашек, помогает сохранить чистоту в городе.
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