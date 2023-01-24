На Вологодчине в дачных домах установят 1,5 тыс. пожарных датчиков

Вологодская область >> Общество >> 24.01.2023

В 2022 г. пожарные извещатели установили в 700 домах многодетных семей. В этом году на Вологодчине планируют оснастить устройствами еще 1,5 тыс. домов по программе «Безопасный дом». Сделать это собираются в первом полугодии и только в деревянных домах, где риск пожаров больше за счет горючих материалов.

Бесплатно извещатели будут установлены только в домах, где живут многодетные семьи, остальные могут это сделать за свой счет.

Автономный пожарный извещатель нужен для того, чтобы при любом задымлении в помещении срабатывала сигнализация. Громкий звук призван разбудить людей, если они спят, обратить внимание на источник опасности во всех остальных случаях. Люди имеют возможность вызвать пожарных и покинуть дом.

Подобные устройства необходимы в домах с печным отоплением, от которого задымление случается часто. Часто причиной является засор в печной трубе, когда дым начинает наполнять помещение.

К 2024 г. извещатели установят в 4 тыс. домах.





Рекомендуем по теме:

В Юркино под Мурманском огонь уничтожил несколько дачных построек

Экоактивистка из Коми предложила разработать закон о культуре отходов

В Северодвинске решили следить за пустующими зданиями

На домах и квартирах ветеранов войны в Архангельске появились красные звезды

25 % пожарных гидрантов в Архангельске оказались неисправными

В Архангельске установили несколько современных тепловых пунктов


Сольвычегодский историко-художественный музей получил статус заповедника

Мурманский художественный музей активно участвует в акциях

В Вологде установят контейнер для сбора одежды

Минобрнауки Коми поделился планами по открытию новых школ в 2023 г.

Количество мусора в Карелии в новогодние праздники увеличилось на 30%

С 1 января вступили в силу 11 законов Мурманской области

В 2023 г. в Поморье планируют провести 350 ярмарок и выставок
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2023 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета