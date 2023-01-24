На Вологодчине в дачных домах установят 1,5 тыс. пожарных датчиков

В 2022 г. пожарные извещатели установили в 700 домах многодетных семей. В этом году на Вологодчине планируют оснастить устройствами еще 1,5 тыс. домов по программе «Безопасный дом». Сделать это собираются в первом полугодии и только в деревянных домах, где риск пожаров больше за счет горючих материалов.



Бесплатно извещатели будут установлены только в домах, где живут многодетные семьи, остальные могут это сделать за свой счет.



Автономный пожарный извещатель нужен для того, чтобы при любом задымлении в помещении срабатывала сигнализация. Громкий звук призван разбудить людей, если они спят, обратить внимание на источник опасности во всех остальных случаях. Люди имеют возможность вызвать пожарных и покинуть дом.



Подобные устройства необходимы в домах с печным отоплением, от которого задымление случается часто. Часто причиной является засор в печной трубе, когда дым начинает наполнять помещение.



К 2024 г. извещатели установят в 4 тыс. домах.

