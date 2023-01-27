Все скотомогильники Карелии планируют ликвидировать к 2026 г.

С 2017 г. в регионе устранили 50 бесхозяйных мест, где захоронены животные. Полностью все скотомогильники собираются ликвидировать за 3 года, о чем заявили в Минсельхозе Карелии.



Госветслужба республики и правительство Карелии с 2017 г. убрали 49 бесхозяйных могильников с животными. Состояние остальных по 2 раза в год должны оценивать специалисты. Могилы не должны быть токсичными и нарушать экологию местности.



Большинство скотомогильников не используется уже давно, но являются зонами риска. Нужно принять меры по предупреждению возникновения ЧС техногенного или природного характера, распространения инфекции, загрязнения земли, подземных вод. Также нужен постоянный контроль ветеринарной службы. Уничтожение биоотходов захоронением в биотермические ямы современным требованиям экобезопасности не соответствует, как и законодательным трендам в области обращения с отходами.



В ведомстве напоминают, что закапывание в почву биологических отходов, их вывоз на свалки, выброс в контейнеры, посадки, леса, овраги, водоемы запрещено. За это наказывают штрафами.





