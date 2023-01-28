Минеральная набережная появится в парке Горняк в Оленегорске

Мурманская область >> Общество >> 28.01.2023

В городском парке Оленегосрка к сентябрю откроют парк площадью 10 га.

Контракт на выполнение благоустроительных работ в новом парке выиграла по результатам тендера казанская строительная компания, которая взялась за выполнение работ за 79,8 млн руб. Ей удалось обойти четырех конкурентов, сбив начальную стоимость на 24%.

На эти деньги подрядчик разработает проект благоустройства территории парка Горняк, приведет в порядок Минеральную набережную, а до этого сделает геодезический, гидрометеорологический, экологический, геологический анализу всей территории.

Какие конкретно работы сделает казанская компания не афишируется. Возможно, причина в том, что на выполнение заказа осталось 5 месяцев и, если не приступить к работам вовремя, можно не успеть сделать все задуманная, а не обозначив список всегда можно что-то урезать. Скорее всего, на набережной проведут берегоукрепление, сделают прогулочную дорожку вдоль воды, разобьют клумбы, посадят деревья. Будет ли здесь велодорожка, неизвестно, хотя горожане просили обратить на это внимание.





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